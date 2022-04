POL-SLS: Brand in Schreinerei

Nalbach (ots) - Am frühen Samstag morgen, den 30.04.22, gegen 01:00 Uhr gelingt es Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr einen Brandstifter auf frischer Tat zu stellen. Der polizeibekannte 58-Jährige aus Nalbach hatte zuvor in der Nalbacher Mittelstraße zwei Altkleidercontainer des DRK in Brand gesetzt. An diesen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Den Brandstifter erwartet ein Strafverfahren. Rückfragen ...

