POL-SLS: Vermisste Jugendliche Ayleen Neumann

Ensdorf (ots) - Am frühen Montagmorgen kam es gegen 02:25 Uhr in der Saarstraße in Ensdorf zu einem Wohnhausbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr hat mehrere Anwohner, die sich nicht mehr selbständig in Sicherheit bringen konnten, mittels Drehleitereinsatz aus ihren Wohnungen retten können. Ein 30-jähriger sowie ein 24-jähriger Bewohner kamen mit ...

mehr