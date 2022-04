66359 Bous (ots) - Am Sonntag kam es am späten Nachmittag in einem schrottverarbeitenden Betrieb auf dem Gelände der Stahlwerke Bous zu einem Großbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren etwa 1600 Tonnen sogenannter "Mischschrott" durch Selbstentzündung in Brand geraten. Durch den Brand entwickelte sich eine weithin sichtbare dunkle Rauchsäule. Über ...

