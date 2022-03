POL-SLS: Jugendlicher täuscht Wohnhausbrand vor

Saarlouis (ots) - Ein 20-Jähriger aus Schwalbach befährt am frühen Samstag morgen, den 26.03.22, gegen 02:00 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Zeughausstraße in Saarlouis in Richtung des Großen Markts. In der dortigen Rechtskurve kommt er mit seinem 5er BMW von der Fahrbahn ab, kollidiert mit zwei Metallpfosten, einer Litfaßsäule und zwei geparkten Elektrokleinstfahrzeugen. Anschließend entfernt sich ...

