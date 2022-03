Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht grauen Transporter eines Paketdienstes nach Unfallflucht.

Überherrn (ots)

Das Fallrohr eines Wohnanwesens wurde am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr, bei einer Unfallflucht in der Straße Im Pulath in Überherrn beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug in die Einfahrt des Anwesens, vermutlich um zu wenden. Hierbei kollidierte er mit besagtem Fallrohr an der Hauswand und setzte seine Fahrt anschließend in unbekannte Richtung fort. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen Transporter eines Paketdienstes.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 068319010 entgegen.

