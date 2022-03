POL-SLS: Verkehrsunfall - Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L 168 in Überherrn.

Wallerfangen (ots) - Am Freitag, den 18.03.2022, kam es zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr zu Beschädigungen an sieben PKW, die in der Seiterstraße in Wallerfangen in unmittelbarer Nähe zueinander abgestellt waren. Die Fahrzeuge wurden im vorgenannten Zeitraum von einem oder mehreren bislang unbekannten Personen zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich unter der ...

