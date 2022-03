Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrradfahrerin in Dillingen/Saar

Dillingen/Saar (ots)

Am Donnerstag, den 17.03.2022, ereignete sich in Dillingen/Saar gegen 10:35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens und einer Fahrradfahrerin.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer aus Polen befuhr mit seinem 40-Tonner die Franz-Meguin-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee und übersah beim Rechtsabbiegen in eine Grundstückseinfahrt die vor ihr befindliche Radfahrerin, welche den dortigen Radweg befuhr. Die 39-jährige Dame aus Saarlouis wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren, medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Neben zwei Fahrzeugen der Polizeiinspektion Saarlouis war ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 06831/901-0 mit der Polizei in Saarlouis in Verbindung zu setzen.

