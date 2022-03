Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betrugsmasche im Kreis Saarlouis

Unbekannte bieten gefälschte iPhones an

Saarlouis/Dillingen (ots)

Die Polizei in Saarlouis und Dillingen warnt die Bevölkerung vor einer Betrugsmasche mit gefälschten iPhone-Geräten der Marke Apple.

Bislang unbekannte Männer versuchten am Donnerstagmorgen (10.03.2002) sowie am Nachmittag an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt Dillingen und dem Stadtteil Diefflen gefälschte iPhones an den Mann zu bringen.

Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet darum, vom Kauf dieser angeblich hochwertigen Smartphones Abstand zu nehmen und verdächtige Wahrnehmungen oder Personen, die mit dieser Betrugsmasche agieren, unter der Telefonnummer 06831 / 9010 zu melden.

