Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht in Schwalbach-Elm

Geschädigter gesucht

Schwalbach-Elm (ots)

Ein parkendes Fahrzeug gestreift hat am Montagabend (07.03.2022) ein 29 Jahre alter Fahrer eines schwarzen Ford Focus in der Bachtalstraße in Elm. Der Mann fuhr zunächst nach Hause und meldete sich dann bei der Saarlouiser Polizei.

Der 29-Jährige war zuvor gegen 18:00 Uhr, in der Elmer Bachtalstraße (L 140) - aus Schwarzenholz kommend - in Richtung Ortsmitte unterwegs. Da in Höhe des Anwesens Nr. 318 an beiden Fahrbahnrändern Fahrzeuge geparkt waren, war die Fahrbahn verengt. Der Focus-Fahrer streifte laut eigenen Angaben im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel einen bislang unbekannten, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Bei der späteren Unfallaufnahme konnte die Streifenwagenbesatzung kein beschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle feststellen. Deswegen bittet die Polizei Saarlouis den Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 06831 / 9010 zu melden.

