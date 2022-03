Dillingen / Wadgassen (ots) - Im Dillinger Lidl-Markt ist am Samstag einer 53-jährigen Frau aus Dillingen die Brieftasche gestohlen worden. Die Dame hatte ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche mit Klettverschluss an den Einkaufswagen gehängt. Ein unbekannter Täter entwendete im Getränkegang des Marktes in einem unbemerkten Moment die rote Geldbörse der Geschädigten aus der Einkaufstasche. Neben ca. 500 EUR Bargeld ...

