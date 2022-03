Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Taschendiebstahl im Lidl Markt Dillingen und Wadgassen

Dillingen / Wadgassen (ots)

Im Dillinger Lidl-Markt ist am Samstag einer 53-jährigen Frau aus Dillingen die Brieftasche gestohlen worden. Die Dame hatte ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche mit Klettverschluss an den Einkaufswagen gehängt. Ein unbekannter Täter entwendete im Getränkegang des Marktes in einem unbemerkten Moment die rote Geldbörse der Geschädigten aus der Einkaufstasche. Neben ca. 500 EUR Bargeld befanden sich in der Brieftasche diverse Ausweispapiere. Die Tat ereignete sich vermutlich um 12:23 Uhr.

Eine ähnliche Tat ereignete sich kurz zuvor im Lidl Markt in Wadgassen. Auch hier wurde einer 41-jährigen Dame die Geldbörse und das Smartphone während den Einkäufen entwendet. Die Wertgegenstände befanden sich gegen 11:15 Uhr nicht mehr in der Einkaufstasche, welche durch die Geschädigte am Einkaufswagen deponiert war.

Die Polizeiinspektion Saarlouis hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarlouis unter der 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell