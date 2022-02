Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Saarlouis, Stadtteil:Roden

Saarlouis (ots)

In der Tatzeit vom 25.02.2022, 07:00 h - 26.02.2022, 11:30 h wurde, vermutlich im Verlaufe der Nacht, in der Lindenstraße in Saarlouis/Stadtteil:Roden ein grauer Ford Kuga durch einen Verkehrsunfall beschädigt.

Dabei wurde der PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug auf der Beifahrerseite in einer Höhe von 50-80 cm gestriffen und erheblich beschädigt. Zudem wurde eine Beschädigung am Außenspiegel in einer Höhe von 122 cm festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Anstoßstellen wird derzeit vermutet, dass es sich bei dem Unfallverursacher um ein großes Fahrzeug, einen Transporter, SUV o.ä. handelte.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der PI Saarlouis unter der Tel.: 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

