Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Bedrohung mit Messer in Saarlouiser Altstadt

Sarlouis (ots)

In der Saarlouiser Altstadt kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr zu einer Bedrohung. Eine größere Personengruppe randalierte zu diesem Zeitpunkt vor einer Kneipe in der Bierstraße in Saarlouis. Im Verlauf des darauffolgenden Streitgesprächs mit dem Barkeeper, zeigte der 18-jährige Täter aus Großrosseln ein Messer und drohte dem Geschädigten und seinen beiden Begleitern damit. Bei der späteren Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde seitens des Täters angegeben, dass es zu seinem Nachteil zu Körperverletzungsdelikten durch den Barkeeper gekommen sei. Das Messer wurde sichergestellt und mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell