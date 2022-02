Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannte werfen Autoscheibe ein

Saarlouis (ots)

Am Samstagabend, 12.02.2022, wurden am Hallenbad in Saarlouis die Seitenscheiben von zwei dort geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tat hat sich gegen 19:30 Uhr ereignet. Während des Tatzeitraums befand sich laut Zeugenangaben eine Personengruppe, bestehend aus fünf Jugendlichen, auf dem Parkplatz. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Personengruppe im Zusammenhang mit den Beschädigungen an den Fahrzeugen stehen könnte. Die Polizei hat eine Spurensuche an den Autos durchgeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell