Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsrowdy auf BAB 8 bzw. BAB 620 unterwegs

Polizei sucht Zeugen und evtl. weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer

Saarlouis (ots)

Mehrere Nötigungen und Verkehrsgefährdungen im Straßenverkehr werden einem 52 Jahre alten Verkehrsrowdy aus Losheim am See vorgeworfen.

Mit konstant hoher Geschwindigkeit, zu dichtem Auffahren, ständigem Betätigen der Lichthupe und des Blinkers war der 52-Jährige am Donnerstagmorgen (13.01.2022), gegen 10:00 Uhr, mit einem grauen Honda Accord mit MZG-Kreiskennzeichen auf der BAB 8/BAB 620 (aus Richtung Luxemburg kommend) unterwegs. Mehrfach wurden andere Verkehrsteilnehmer von dem Honda-Fahrer auch auf dem rechten Fahrstreifen überholt.

Ein Augenzeuge verständigte daraufhin die Polizeiinspektion in Saarlouis. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann aus Losheim am See mittels Anhaltezeichen auf der BAB 620, in Höhe Ensdorf, mit seinem Pkw von der Autobahn gelotst und kontrolliert werden. Ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskanten Fahrmanöver genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831 / 901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell