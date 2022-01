Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht im Dillinger Stadtteil Pachten

Polizei sucht Zeugen

Saarlouis / Dillingen-Pachten (ots)

Am Mittwoch (12.01.2022), ereignete sich in Dillingen-Pachten eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Unfall soll sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend.

Das beschädigte Auto, ein Opel Astra Sports Tourer mit SLS-Kreiskennzeichen, war in der Pachtener Theresienstraße in Höhe des Anwesen Nr. 25 geparkt. Im Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Opel am linken Außenspiegel.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Saarlouiser Polizei unter der Telefonnummer 06831 / 901-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell