Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall nach kurzer Verfolgungsfahrt in der Gemeinde Nalbach

Nalbach (ots)

Am Montag, den 11.01.2022 befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Saarlouis gegen 20:05 Uhr mit seinem Pkw die Hubertusstraße in 66809 Nalbach und sollte durch Polizeibeamte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erblicken des Funkstreifenwagens erhöhte der betreffende Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit und bog in die Piesbacher Straße in Richtung Piesbach ab. In der Folge fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit trotz der winterlichen Temperaturen und einhergehender Glättegefahr durch die Ortslage Piesbach und ignorierte hierbei jegliche Anhalteversuche des hinter ihm fahrenden Funkstreifenwagens. Der Flüchtende fuhr durch weitere Nebenstraßen und über Waldwege, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Schließlich fuhr er weiter in Richtung Düppenweiler und wollte in der Litermontstraße nach rechts auf einen unbefestigten Waldweg abbiegen. Hier kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Stein sowie Hecken und Sträucher.

Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten ihren Streifenwagen hinter dem flüchtenden Fahrzeug zur Verhinderung einer erneuten Flucht postiert hatten, setzte der Flüchtende mit seinem Fahrzeug zurück und kollidierte mit der Front des Streifenwagens.

Der flüchtende Fahrzeugführer konnte im Anschluss festgenommen werden. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund seines zuvor gezeigten Verhaltens wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall von Kräften der Polizeiinspektion Merzig aufgenommen.

Durch das Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Sowohl an dem Pkw des flüchtenden Fahrzeugführers als auch am Streifenwagen entstand Sachschaden; beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell