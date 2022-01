Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verstöße gegen die Corona-Vorschriften in einer Kneipe in der Saarlouiser-Altstadt

Saarlouis (ots)

In der Samstagnacht konnten Beamt:innen der Polizeiinspektion Saarlouis im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle mit der Ortspolizeibehörde in einer Kneipe in der Altstadt von Saarlouis mehrere Verstöße gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP) feststellen. Durch den Betreiber der Kneipe wurden nur in unzureichendem Maß Kontrollen der Impf- und Testzertifikate der Gäste vorgenommen. Einige Testzertifikate stellten sich als ungültig heraus und Formulare zur Kontaktnachverfolgung waren nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Durch die Ortspolizeibehörde werden nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den weiterhin kontrollierten Gaststätten wurden die Vorschriften eingehalten und es gab keine Beanstandungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell