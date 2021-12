Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall Testzentrum Ensdorf - Unfallbeteiligter gesucht

Ensdorf (ots)

Am Mittwoch, 15.12.2021, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Corona-Testzentrums in Ensdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein dunkelblauer Ford Focus beim Rückwärtsfahren gegen einen nachfolgenden Radfahrer stieß. Dieser kam hierdurch zu Fall. Zur Klärung des Vorfalls wird der Fahrer des Ford Focus gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis, Polizeirevier Bous, in Verbindung zu setzen, Telefon: 06834-9250

