Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Opfer und Zeugen einer Körperverletzung

Saarlouis (ots)

Am 20.12.2021, um 07:30 Uhr, konnte ein Polizeibeamter in zivil zufällig beobachten, wie ein männlicher Täter neben dem Bekleidungsgeschäft C&A in Saarlouis auf ein am Boden liegendes Opfer eintrat. Im Anschluss lief der Täter davon, konnte jedoch von dem Polizeibeamten verfolgt und von weiteren verständigten Kräften gestellt werden. Der 16-jährige Beschuldigte ist bereits polizeilich bekannt. Das Opfer sowie zwei Zeugen, die sich während der Tat in unmittelbarer Nähe befanden, hatten sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei bittet die Zeugen der Tat und das Opfer, sich mit dem Kriminaldienst Saarlouis in Verbindung zu setzen.

