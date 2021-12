Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl eines geschmückten Weihnachtsbaumes aus Vorgarten

Schwalbach (ots)

Eine unbekannte Personengruppe durchsägte in der Nacht zum 18.12.2021 den Stamm eines bereits geschmückten Weihnachtsbaumes, welcher im Vorgarten des Geschädigten eingepflanzt stand. Der Baum samt Schmuck wurde in der Straße Am Howatt entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Wie bereits durch Zeugen der Tat mitgeteilt wurde, handelte es sich hierbei um zwei Männer und eine Frau mittleren Alters. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

