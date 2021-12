Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwere Augenverletzung durch Glas

Nalbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.12.2021 kam es bei einer Feier unter mehreren Personen an einer abgelegenen Waldhütte nach vorangegangenem Alkoholkonsum zu mehreren Handgreiflichkeiten. Im weiteren Verlauf wurde ein 27-Jähriger durch einen Schlag des 21-jährigen Täters mit einem Glas im Gesichtsbereich durch Schnittverletzungen schwer verletzt. Er musste operiert werden. Die Ermittlungen dauern an.

