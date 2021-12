Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Demonstration von Impfpflichtgegner:innen im Innenstadtbereich von Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Freitag, dem 17.12.2021, haben sich gegen 19:00 Uhr ca. 500 Personen, darunter viele Familien mit Kindern, auf dem Großen Markt in Saarlouis versammelt, um gegen die geplante Impfpflicht zu demonstrieren. Kurze Zeit später setzte sich die Versammlung in Bewegung und marschierte unter anderem durch die Altstadt, am Ravelin V vorbei zurück zum Rathaus. Die Versammlung wurde nicht bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Saarlouis angemeldet. Die infektionsschutzrechtlichen Auflagen, welche vor Ort durch die Polizei über Lautsprecher den Versammlungsteilnehmer bekannt gegeben worden waren, wurden größtenteils eingehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell