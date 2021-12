Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei Saarlouis sucht Unfallzeugen

Schwalbach Griesborn (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 11.12.21, gegen 05:44 Uhr wurden zwei geparkte Pkw in der Bouser Straße in Schwalbach Griesborn zum Teil erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher prallte zunächst gegen einen in einer Hauseinfahrt geparkten Ford Focus, der durch die Wucht der Kollision ca. zwei Meter verschoben und gegen einen Honda Civic geschleudert wurde.

An den beiden geparkten Fahrzeugen und an der angrenzenden Grundstücksmauer entstand erheblicher Sachschaden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ mit seinem vermutlich ebenso stark beschädigten Pkw unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Es dürfte sich um einen Ford Kombi, Farbe grau oder silber, gehandelt haben.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell