Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Jugendliche wurden Opfer einer Raubtat in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurde eine vierköpfige Gruppe junger Heranwachsender und Jugendlicher von einer ca. zwanzig köpfigen Personengruppe in eine verbale Diskussion auf dem großen Markt verwickelt, in deren Verlauf einem 17-jährigen Jugendlichen aus Saarwellingen Zigaretten aus der Jacke entwendet wurden. Wenige Minuten später kehrte die Personengruppe zurück und drei bis vier Gruppenmitglieder schlugen auf den Jugendlichen ein. Auch sein 15-jähriger Begleiter wurde von mehreren Personen aus dieser Gruppe geschlagen und um sein Handy und Zigaretten erleichtert.

Die Polizei Saarlouis konnte mehrere Tatverdächtige festnehmen. Ein polizeibekannter 23-Jähriger aus Überherrn stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf richterliche Anordnung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Mittäter dauern noch an.

