Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallzeugen gesucht

Wallerfangen (ots)

Am Samstag, den 11.12.21, gegen 10:40 Uhr ereignete sich in Höhe des Park and Ride Parkplatzes an der L 170 in Wallerfangen ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein grauer Ford Transit beschädigt, der 64-jährige Fahrer aus Völklingen blieb unverletzt.

Der derzeit unbekannte Unfallverursacher wendete nach dem Unfall sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Dillingen davon.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Pkw, Farbe möglicherweise grau oder silber, gehandelt haben. Der Pkw dürfte im rechten Frontbereich und im vorderen Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell