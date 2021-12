Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Trunkenheitsfahrt endet an Gartenmauer

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Am Morgen des gestrigen Samstag, 04.12.2021, kollidierte ein 24-jähriger Wallerfanger gegen 07:10 Uhr mit seinem VW Golf mit einer Vorgartenmauer in der Hülzweiler Straße. Der Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit der Vorgartenmauer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Bei einem Atemalkoholtest kam ein Wert von 1,06 Promille heraus. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren gem. § 315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell