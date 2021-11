Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 8 an der Anschlussstelle Dillingen-Süd

Dillingen (ots)

Am Abend des 27.11.2021, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken, in Höhe der Anschlussstelle Dillingen-Süd eine Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr die 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem weißen Renault Twingo die rechte Fahrspur der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken. Kurz vor der AS Dillingen-Süd verlangsamte sie ihre Fahrt, um die BAB 8 über die Anschlussstelle zu verlassen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen Fahrzeug auf den Renault Twingo auf und kollidierte mit dessen Heckstoßstange. Während die 23-jährige nach Betätigen der Warnblickanlage die Autobahn an der Anschlussstelle verließ, beschleunigte der Unfallverursacher und setzte seine Fahrt auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken fort. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste im rechten Bereich der Frontstoßstange eine Beschädigung aufweisen. Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831 9010 in Verbindung zu setzen.

