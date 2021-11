Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen betrunkenen Autofahrer in Nalbach

Nalbach (ots)

Am Abend des 27.11.2021, gegen 21:50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Saarlouis darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich von Nalbach ein Peugeot Partner mit Saarlouiser Kreiskennzeichen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Demnach fuhr der Fahrzeugführer, ohne auf die Vorfahrt eines 31-jährigen Bevorrechtigten zu achten, in den Kreisverkehr Hubertusstraße/L 143 ein, sodass der Bevorrechtigte sein Fahrzeug stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss ist der Peugeot in starken Schlangenlinien über die B 269 zwischen Nalbach und Saarwellingen geführt worden, wobei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam, sodass mehrere Fahrzeugführer ausweichen mussten. Der deutlich alkoholisierte Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Neben dem Verlust seines Führerscheines und der Durchführung einer Blutentnahme muss der 48-jährige Fahrzeugführer nunmehr mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet die weiteren geschädigten Fahrzeugführer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06831-9010.

