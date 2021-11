Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Täterfestnahme nach Aufbruch eines Baucontainers

Saarlouis (ots)

Am Freitagmorgen (19.11.2021) ist es in der Bruchwiesenstraße in 66740 Saarlouis an der dortigen Baustelle zu einem Einbruch in einen Baucontainer gekommen. Sofort alarmierte Polizeikräfte nahmen bei der Fahndung einen 29-jährigen Saarlouiser vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der Einbrecher am 19.11.2021, gegen 07:20 Uhr, zum Tatort in der Bruchwiesenstraße. Dort nahm er sich ein Armierungseisen und macht sich gewaltsam an dem Vorhängeschloss des Baucontainers zu schaffen. Nachdem ihm das Öffnen gelang, begab er sich in den Container und durchsuchte diesen nach Diebesgut. Der Täter wurde sofort fündig und griff sich kurzerhand den Kaffeevollautomaten, Kaffeebohnen sowie eine Weinflasche. Vor der Wegnahme entleerte er noch den Kaffeesatz- und Wasserauffangbehälter auf dem Boden. Ein Zeuge konnte den Mann bei der Tat beobachtet. Als der 29-jährige bemerkte, dass er nicht unbeobachtet geblieben ist, flüchtete er mit der gemachten Beute von der Örtlichkeit Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Tatverdächtige zu Fuß unweit des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm konnten die Polizisten u.a. die Kaffeemaschine auffinden. Auch konnten sie bei der Durchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmittel feststellen. Die Beamten brachten den Beschuldigten daraufhin zur Dienststelle und übergaben ihn an den Kriminaldienst. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen und die Maßnahmen der Kriminalpolizei Saarlouis dauern derzeit noch an.

