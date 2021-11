Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: 60-jähriger Punker aus Nalbach vermisst

Nalbach (ots)

Seit dem vergangenen Freitag, 12.11.2021, gilt Herr Nikolaus Peter Leßel als vermisst. Herr Leßel lebte zuletzt in einer betreuten Wohngruppe in Nalbach. Er ist 60 Jahre alt, ca. 1,60 m groß und von kräftiger Statur. Auffällig sind neben seinem grauen Irokesen-Haarschnitt auch seine Punkerkleidung sowie die Piercings in den Ohren und in der Nase. Der Kriminaldienst Saarlouis bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten (Tel.: 06831/9010).

