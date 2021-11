Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nötigung im Straßenverkehr durch weißen Kleintransporter von Dillingen nach Fraulautern - Geschädigte und Zeugen gesucht

Saarlouis (ots)

Eine 30 Jahre alte Frau erstattete am Nachmittag des 11.11.2021 bei der Polizeiinspektion Saarlouis eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Sie gab zu Protokoll, dass sie vor der Anzeigenerstattung, gegen 15:40 Uhr bis ca. 15: 45 Uhr, mit ihrem Pkw von Dillingen über die B 51 in Richtung Fraulautern unterwegs gewesen sei. Sie berichtete, dass sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer von dem Fahrer eines weißen Kleintransporters, 3,5 t, mit Kreiskennzeichen SLS bedrängt und ausgebremst worden sei. Der Fahrer des Kleintransporters habe hierbei mehrfach stark beschleunigt und anschließend stark abgebremst und bei Spurwechseln den Blinker nicht benutzt. Durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten nötigte er die Anzeigenerstatterin und andere Verkehrsteilnehmer auf dieser Strecke zu intensiven Abbremsmanövern. Nur so konnten Verkehrsunfälle verhindert werden. Die Polizeiinspektion Saarlouis sucht Zeugen und andere Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des Fahrers des weißen Transporters ebenfalls genötigt wurden. Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter der 06831/9010 abgegeben werden.

