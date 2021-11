Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Schwalbach Elm (ots)

Am Samstag, den 06.11.2021, gegen 18:23 Uhr führte eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Illingen ihren Pkw unter alkoholischer Beeinflussung zunächst von Saarlouis bis nach Schwalbach. Zeugenschilderungen zu Folge führte sie ihren braunen Ford-C Max mit NK-Kreiskennung in auffallend unsicherer Fahrweise und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt durch den Ortsteil Elm über die BAB 8 bis nach Illingen fort, wo sie schließlich einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Die verantwortliche Fahrzeugführerin erwies sich als deutlich alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Fahrweise machen können, oder dem Pkw ausweichen mussten, werden gebeten, die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 zu informieren.

