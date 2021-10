Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Aggressive Spendensammler - Polizei sucht Geschädigten

Saarlouis (ots)

Am Samstagnachmittag waren zwei junge Männer in verschiedenen Einkaufsmärkten unterwegs. Sie sprachen dort gezielt Kunden an und baten um Geldspenden. Dies geschah unter Vorspiegelung eines wohltätigen Zwecks. Als ein Kunde sich weigerte, Geld auszuhändigen, kam es zu einer Körperverletzung, begangen durch einen der tatverdächtigen Spendensammler. Diese Tat ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr im Globus Baumarkt in Saarlouis. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: (06831) 9010, Email: PI-Saarlouis@polizei.slpol.de. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat machen können oder selbst betroffen waren. Die 16- und 17-jährigen mutmaßlichen Täter wurden von Beamt:innen der Polizeiinspektion Saarlouis nach ihrer Tatbegehung in Gewahrsam genommen.

