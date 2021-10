Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mutter und Kind durch Verkehrsunfall verletzt

Saarlouis (ots)

Ein 7-jähriges Kind und seine 43-jährige Mutter sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Holtzendorffer Straße in Saarlouis. Hierbei kam es zur Kollision von zwei Pkw, nachdem der verursachende Autofahrer auf dem Weg in Richtung Innenstadt seinen Pkw im Bereich einer Bushaltestelle verkehrswidrig wendete und dadurch mit einem daneben fahrenden Auto zusammenstieß. Kollisionsbedingt wurde der Pkw des Verursachers auch noch gegen den Mast einer Ampel geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Fahrerin des geschädigten Pkw und ihre Tochter kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung; der Fahrer und die Beifahrerin vom verursachenden Auto blieben unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten durch Feuerwehr und Mitarbeiter des Betriebshofs der Stadt Saarlouis Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durchgeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Räumarbeiten musste die Holtzendorffer Straße in beiden Richtungen für ungefähr eine Stunde vollgesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt Saarlouis führte.

