POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Wadgassen

Wadgassen (ots)

Am frühen Sonntag morgen, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich in der Buchholzstraße in Wadgassen ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW sowie der Grundstückseinfriedung des Anwesens.

Durch den Verkehrsunfall entstand hoher Sachschaden, der Verursacher entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Vor Ort konnten zahlreiche Beweisstücke sichergestellt werden, die Ermittlungen bezüglich des Verursachers wurden aufgenommen und dauern aktuell noch an.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Saarlouis oder dem Polizeirevier Bous in Verbindung zu setzen.

