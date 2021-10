Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Festnahmen nach schwerem Raub

Saarlouis, Wadern (ots)

Nach einem am 14.07.2021 erfolgten schweren Raubdelikt in Rehlingen-Siersburg, OT Gerlfangen, bei dem sich drei männliche Täter (deutsch, im Alter von 38, 41, 49) unerlaubt Zutritt zu dem Wohnhaus einer 74-jährigen Frau verschafft und diese unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt hatten, nahm der Kriminaldienst Saarlouis umgehend die Ermittlungen auf. Umfangreiche Ermittlungen führten letztlich zu Durchsuchungsmaßnahmen und der Sicherstellung von Beweismaterialien. In der Folge wurde der 41-jährige Beschuldigte, ohne festen Wohnsitz, und der 49-jährige Beschuldigte, wohnhaft in Beckingen, der JVA Saarbrücken zugeführt.

