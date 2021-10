Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 8 in der Abfahrt Hülzweiler

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr auf der BAB 8 in dem Ausfahrtsast der AS Schwalbach-Hülzweiler zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunfallten Pkw kam auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der linksseitig befindlichen Schutzleitplanke des Abfahrtsastes. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam ca. 100 Meter weiter im Grünstreifen auf dem Dach liegen in Unfallendstellung. Der Fahrer des Pkw konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei dem Fahrzeugführer konnte nach einem Atemalkoholtest eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb bei diesem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

