Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Straßenraub in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, am 25.09.2021, gegen 01:00 Uhr, zu einem schweren Raubüberfall auf einen jungen Mann am Kleinen Markt in Saarlouis. Das 18-Jährige Opfer wurde von drei jungen Männern/ Jugendlichen zur Herausgabe seines Bargeldes erpresst. Einer der Täter soll dem Geschädigten hierbei ein Messer vorgehalten haben, ein weiterer Täter sogar eine Schusswaffe. Den Tätern gelang es somit 45 Euro Bargeld zu erbeuten. Das Handy und die Geldbörse seien dem Opfer überlassen worden. Die Täter wurden als junge Männer mit nordafrikanischem Erscheinungsbild und entsprechendem Sprachakzent beschrieben. Sie sollen zwischen 17 und 18 Jahren, ca. 1,70 Meter groß, von normaler Statur und dunkle gekleidet gewesen sein. Alle drei Täter haben medizinische Masken und teilweise auch hochgezogene Kapuzen getragen.

Die Kriminalpolizei in Saarlouis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis, unter der Telefonnummer 06831/ 9010, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell