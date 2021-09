Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schwalbach (ots)

Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 EUR verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend in Hülzweiler. In der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:08 Uhr befuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Saarwellinger Straße in Hülzweiler in Fahrtrichtung Schwalbach. In Höhe der dortigen Rettungswache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das abgestellte Auto erheblich beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug ist womöglich im Bereich der Beifahrerseite ebenfalls stark beschädigt. Die Polizei Saarlouis hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer: (06831) 9010 oder per Email an: PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell