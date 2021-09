Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saarlouis (ots)

Am 04.09.2021, um 20:48h, ereignete sich auf der BAB620 aus Richtung A8 kommend in Fahrtrichtung Völklingen unmittelbar in Höhe der Anschlussstelle Saarlouis-Mitte, ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der PKW der Geschädigten von einem weißen PKW, Kombi, auf der linken Fahrspur überholt. Beim Versuch des Einscherens vor das Fahrzeug der Geschädigten kollidierte der weiße Kombi mit ihrem PKW. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Der PKW des Unfallverursachers wurde durch die Kollision auf der Beifahrerseite beschädigt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der PI Saarlouis unter der Tel. 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell