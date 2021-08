Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermisster aus Saarlouis gesucht

Saarlouis (ots)

Die Polizei fahndet zur Zeit nach Herrn B. aus Saarlouis. Er ist möglicherweise im Raum Saarlouis/Dillingen unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem 24-Jährigen etwas zugestoßen ist. Herr B. ist wahrscheinlich bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, blauer Jeans, rotem T-Shirt,l schwarzen Schuhen und einer Basecap. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer: (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de

