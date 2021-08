Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Bewohnerin überrascht Einbrecher in ihrer Küche

Überherrn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Überherrn von seltsamen Geräuschen aus ihrem Wohnzimmer geweckt. Bei einer Nachschau überraschte sie in ihrer Küche einen Einbrecher, der daraufhin nach draußen flüchtete. Zuvor hatte sich der Täter offenbar durch eine Kellertür Zugang zum Haus verschafft und sich anschließend im Erdgeschoss aufgehalten. Augenscheinlich hatte der Täter Hunger und Durst, da er sich Speisen und Getränke bereitgestellt hatte, bevor er flüchtete. Nur unweit vom Tatanwesen entfernt konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Saarlouis eine Person angetroffen und als Täter identifiziert werden.

