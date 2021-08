Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht durch Fahrradfahrer in der Altstadt

Saarlouis (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 14:45 Uhr in der Saarlouiser Altstadt zu einem Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger. Ein 72-jähriger Mann war zu Fuß mit seiner Ehefrau in der Sonnenstraße unterwegs, als ihm ein Fahrradfahrer auf einem Mountainbike entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte der Radfahrer den Fußgänger, wodurch dieser eine blutende Verletzung am linken Arm davontrug. Als es hiernach darum ging, die Personalien auszutauschen, flüchtete der Radfahrer. Er wird beschrieben als ca. 50-jähriger Mann von kleiner untersetzter Statur, bekleidet mit blauem Fahrradtrikot, Fahrradhelm und Sonnenbrille. Beim dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Die Polizei Saarlouis hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem Fahrradfahrer bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer: (06831) 9010 oder per Email an: PI-Saarlouis@polizei.slpol.de

