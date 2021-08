Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Spendensammler mit betrügerischer Absicht

Saarlouis (ots)

Am Nachmittag des 18.08.2021 wurde der Polizeiinspektion Saarlouis gemeldet, dass ein junger Mann auf dem Parkplatz des Globus Marktes in betrügerischer Absicht Spenden sammeln würde. Der Mann hatte Passanten, unter Vortäuschung taubstumm zu sein, einen Zettel vorgehalten um Unterschriften und Geldspenden zu erlangen. Dies sei ihm, laut Angaben eines Zeugen auch in mehreren Fällen gelungen. Bei entsprechender Verneinung einer Unterschrift/ Spende habe der junge Mann aggressiv reagiert. Dieser konnte durch Kräfte hiesiger Dienststelle vor Ort angetroffen werden. Der 17-Jährige führte Bargeld mit sich, welches vermutlich durch o.g. Betrugsmasche erlangt wurde.

Derzeit konnte jedoch nicht der gesamte Betrag entsprechenden Taten zugeordnet werden.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges wurde gegen den jungen Mann eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Spenden an die Person ausgehändigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarlouis (06831-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell