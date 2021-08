Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht weißen Audi nach Unfallflucht

Saarlouis (ots)

Die Polizei Saarlouis fahndet nach einem weißen Audi, Typ Q 2 oder Q 3. Ein solcher Pkw hat am Freitagabend gegen 22:10 Uhr in der Wallerfanger Straße, Höhe Hausnummer 9, in Saarlouis einen Verkehrsunfall verursacht, indem er auf einen geparkten Dacia Logan aufgefahren ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf einen weiteren, davor stehenden, Pkw der Marke BMW geschoben, welcher ebenfalls starkt beschädigt wurde. Die Gesamtschadenshöhe an den geparkten Autos beträgt schätzungsweise 20.000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, vermutlich in Richtung Metzer Straße. Aufgrund des Schadensbildes an der Unfallstelle müsste auch der weiße Audi, vermutlich im Frontbereich, stark beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Saarlouis unter Telefonnummer: (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de

