Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Kind erleidet Badeunfall

Saarlouis (ots)

Ein 5-jähriger Junge kam nach einem Badeunfall in einem Saarlouiser Schwimmbad am Freitagabend in ein Krankenhaus. Das Kind wurde gegen 18:15 Uhr leblos im Wasser eines Beckens treibend bemerkt. Hiernach wurden sofort durch den Bademeister und eine privat anwesende Ärztin Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt, so dass das Kind stabilisiert und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Außer dem Rettungsdienst war auch die Polizei Saarlouis im Einsatz zur Aufnahme von Ermittlungen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell