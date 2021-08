Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Angebranntes Essen verursacht Rauchentwicklung

Saarlouis (ots)

Am 08.08.2021 gegen 08:15 Uhr kam es zu einer Meldung einer unklaren Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrparteiengebäudes in der Handwerkerstraße in Saarlouis. Vor Ort konnte durch ein sofort entsandtes Streifenkommando der Polizei Saarlouis im Erdgeschoss des Anwesens die Wohnung lokalisiert werden, von welcher offenkundig die Rauchentwicklung ausging. Da nicht auszuschließen war, dass sich in der Wohnung noch Personen befanden, mussten die Beamten die Eingangstür gewaltsam öffnen. Im Wohnzimmer konnte daraufhin eine schlafende Person festgestellt werden. Der 31-jährige Mann, welcher sich der ihm drohenden Lebensgefahr offenbar in keiner Weise bewusst war, konnte aus dem Objekt gerettet werden. Durch Klopfen und Klingeln an den übrigen Wohnungen konnten die restlichen Bewohner des Hauses vor der drohenden Gefahr gewarnt und aus dem Gebäude verbracht werden. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Saarlouis, welche mit insg. 17 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen anrückte, wurde das Anwesen betreten und der Brandherd lokalisiert. Schnell stellte sich heraus, dass in der Erdgeschosswohnung eine Pfanne mit angebranntem Essen für die starke Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Feuerwehr beseitigte daraufhin die Pfanne und lüftete das verrauchte Objekt. Durch die Polizei konnte vor Ort ermittelt werden, dass ein Gast des Bewohners der Erdgeschosswohnung offenbar vor dem Verlassen der Wohnung vergessen hatte, den Herd abzuschalten. Nur dem Zufall und dem schnellen Eingreifen der Rettungskräfte ist es zu verdanken, dass weder Personen noch das Gebäude zu Schaden kamen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Verursacher eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell