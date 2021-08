Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Täterfestnahme nach Schwerem Raub in Saarlouis-Fraulautern

30-Jähriger von Polizei schnell gefasst

Saarlouis (ots)

Ein 30 Jahre alter, in Trier geborener Mann, ist am Mittwochvormittag (04.08.2021), kurze Zeit nach einem Raubüberfall auf eine 64-jährige Frau in der Jahnstraße in Fraulautern, von der Saarlouiser Polizei festgenommen worden.

Kurz nach 10:00 Uhr war die 64 Jahre alte Frau auf dem Gehweg von Fraulautern in Richtung Saarwellingen unterwegs und traf dort auf den mutmaßlichen Täter. Mit einem Messer in der Hand und den Worten: "Schnauze, gib mir deinen Geldbeutel, sonst steche ich dich ab", bedrohte er die Geschädigte und erbeutete aus der Handtasche deren Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld und Personaldokumenten.

Anschließend schüchterte der 30-Jährige die Frau verbal weiter ein und flüchtete zu Fuß in Richtung Hülzweiler. Dort konnte der Täter kurze Zeit später im Rahmen der schnell eingeleiteten Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Saarlouis angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Teil des Diebesgutes sichergestellt werden.

Nach der Vorführung des Mannes, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde vom Amtsgericht Saarbrücken ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 30-Jährige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell