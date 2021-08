Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schlägereien in Saarlouis halten die Polizei auf Trapp

66740 Saarlouis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Saarlouiser Altstadt in kurzer Zeit zu drei Schlägereien zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Nachdem zuerst ein 29-jähriger Mann von mehreren Tätern mit Faustschlägen attackiert wurde, entwickelte sich in der stark frequentierten Altstadt gegen 03:00 Uhr zwei weitere, voneinander unabhängige, Auseinandersetzungen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Die Lage konnte letztlich durch Polizeikräfte aus Saarlouis und Völklingen beruhigt werden. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarlouis unter 06831 - 9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell